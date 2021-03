Innover pour relancer le Québec

Plus que jamais, la concurrence internationale est forte et le Québec n'a pas le choix de s'améliorer, de se démarquer et d'innover, s’il souhaite rivaliser dans tous les domaines.

D’ailleurs, l'innovation occupera une grande place dans la relance économique post-pandémie du gouvernement du Québec.

Mais comme dans bien des domaines, l’argent est au cœur de la solution. Bonne nouvelle toutefois, le Québec est en bonne posture en ce a trait à des investissements de capital de risque.

«Il y a différents stages dans le capital de risque. À l’origine, au niveau de l’idée, il y a besoin d’avoir un peu de financement. (...) et puis à l’autre extrême du spectre, d’être capable d’avoir des capitaux pour alimenter beaucoup de croissance. Au Québec on a des capitaux pas mal bien répartis sur l’ensemble de la chaîne présentement», précise Innovateur en chef du Québec, Luc Sirois.

Mais il y a du chemin à faire puisque selon le cabinet de recrutement ManPower, c’est les deux tiers des jeunes en maternelle qui occuperont des emplois qui n’existent pas encore.

«La meilleure façon de créer le futur c’est de l’inventer, d’être capable de voir les problèmes. Être entrepreneur et innovateur, c’est d’être capable d’amener des solutions qui vont résoudre des problèmes importants», explique celui qui est aussi le président du conseil d’administration d’Axelys.

Alors que s’ouvre l’événement Expo Entrepreneurs, le plus grand rassemblement d'entrepreneurs au Québec, Luc Sirois offre des conseils aux jeunes entrepreneurs qui ont la soif d’innover.

«C’est un travail d’équipe d’abord. De se former une équipe de travail multidisciplinaire. Mon conseil (...) c’est de trouver un chercheur dans le milieu académique. (...) cette combinaison-là est extrêmement puissante», dit M. Sirois.

«Une technologie que se cherche un problème, c’est la pire des choses. Commencez par vraiment comprendre l’usager, inclure l’utilisateur lui-même. (...) Parce que comme ça, on développe les bonnes solutions», conclut-il.