Inovia Capital: la Caisse investit 75M$ US dans un fonds de croissance

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mardi un investissement de 75M$ US dans un deuxième fonds de croissance lancé par la firme québécoise de capital de risque Inovia Capital.

Ce fonds de croissance mobilisant des engagements de capitaux de 450M$ US mise sur des entreprises technologiques œuvrant notamment dans les domaines de la santé, des services financiers, du commerce et des activités de voyage.

«La CDPQ est heureuse de poursuivre son engagement de longue date auprès de cet important gestionnaire et ainsi assurer la croissance d’entreprises technologiques fortes et compétitives», a indiqué par communiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable.

«Investir dans Inovia représente également pour la CDPQ une source intéressante d’occasion de co-investissement, comme ce fut notamment le cas avec Lightspeed, AppDirect, Hopper et AlayaCare», a rappelé Mme Thomassin.

Inovia, ayant déjà lancé en février 2019 un premier fonds de croissance d’une valeur de 400M$ US, compte miser sur les marchés nord-américain et européen où elle est fortement présente.

Depuis son premier fonds de croissance, Inovia Capital a investi 750M$ US dans une centaine d’entreprises.

«Notre bilan en matière de création de fleurons technologiques au Canada et en Europe continue de s’étoffer», s’est réjoui Patrick Pichette, associé chez Inovia Capital.

Avec la clôture de ce deuxième fonds, le capital sous gestion d’Inovia caracole à plus de 1,5 milliard $ US.