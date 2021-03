Les camps de vacances en attente de Québec

Après un été de pause, les camps de vacances pourront-ils recommencer à accueillir les jeunes ? Comme le feu vert se fait attendre, Gabriel Bigaouette, directeur général des Camps Odyssée, affirme que les préparatifs accusent trois mois de retard. «C'est comme s'il y avait un entonnoir et que tout se dirigeait vers l'entonnoir tranquillement. Il faut réussir à rouvrir ça pour avoir nos camps cet été.»

M. Bigaouette, est convaincus de pouvoir offrir un milieu sécuritaire aux enfants, peut-être même plus que dans les écoles. «C'est plus facile de contrôler le virus sur un camps de vacances parce que la bulle n'explose pas le soir, les jeunes ne jouerons pas avec leur voisin le soir.»

Même son de cloche pour la coordonnatrice du camps Lac en Coeur, à Lac-aux-Sables, en Mauricie. «Les chalets dortoirs sont isolés les uns des autres» explique Marianne Baril. «On s'assure de respecter un groupe bulle de jeunes qui ne bougeront pas de leur arrivée le dimanche jusqu'au vendredi.»

Plus encore, selon elle, la santé mentale des jeunes y gagnerait au change. «Les camps de vacances, COVID pas COVID, ça fait grandir les enfants. C'est indéniable. C'est l'autonomie, c'est tout ça. Et on pense qu'avec la COVID on vient créer un moment pour ces jeunes-là.»

En Mauricie, à eux seuls les camps Minogami et Lac en Coeur accueillent normalement un peu plus de 3000 jeunes.