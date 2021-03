Mario fait son Nostradamus en prévision de ce soir

Le premier ministre Legault devrait avoir de bonnes nouvelles pour les Québécois lors de son point de presse à 17h.

Le couvre-feu serait repoussé à 21h ou 21h30 en zone rouge et certaines régions du Québec, qui ont un bon bilan épidémiologique de COVID-19, devraient passer en zone jaune. Mario Dumont y va de ses pronostics pour ce soir.

«Je pense que l’on va jouer avec l’heure du couvre-feu et qu’en zone orange, il y aura le retour normal des élèves au secondaire à l’école tous les jours», avance notre chroniqueur politique.

«La Côte-Nord et la Gaspésie qui sont restées sans cas ou avec quelques cas de COVID, pas de surprise pour le passage en zone jaune», ajoute-t-il.

Mario Dumont entrevoit toutefois des déceptions auprès de citoyens de certaines régions du Québec lors de l'allocution du premier ministre.

«Au Saguenay -Lac-Saint-Jean, les choses ont dérapé au cours des derniers jours et il y a eu des éclosions au Bas-Saint-Laurent et en Outaouais. Dans certaines régions, on semble reprendre le contrôle, mais dans d’autres régions beaucoup de gens vont être déçus», précise-t-il.

