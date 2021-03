Paul Byron de retour au ballottage

Le Canadien de Montréal a soumis au ballottage mardi l’attaquant Paul Byron afin qu’il se joigne à son escouade de réserve.

Ce scénario se matérialisera si le vétéran n’est pas réclamé mercredi midi. C’est la deuxième fois de la saison que le numéro 41 est rendu disponible aux autres formations de la Ligue nationale de hockey.

Byron a inscrit deux buts et cinq mentions d’aide en 27 rencontres au cours de la présente campagne. Le joueur de 31 ans a conservé un différentiel de +2. Dans la victoire de 4 à 2 du Tricolore face aux Jets de Winnipeg, lundi, il a totalisé un peu plus de 12 minutes de temps de jeu et a été tenu en échec.

Le joueur d’avant en est à la deuxième année d’un pacte de quatre ans lui rapportant annuellement 3,4 millions $.