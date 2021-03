Soupir de soulagement dans le milieu culturel

À compter du 26 mars, toutes les salles de spectacle de la province, même en zone rouge, pourront rouvrir leurs portes. Une situation qui réjouit le milieu culturel.

• À lire aussi: Rien n'arrête ces 15 artistes québécois, pas même une pandémie

• À lire aussi: Retour du public en salle à Québec

• À lire aussi: COVID-19: l’humour devant un public distancié

«On saute de joie. L’ensemble du milieu des arts et vivants doit avoir la même plénitude, la joie, le plaisir de penser que nos salles vont rouvrir avec des artistes sur scène et du public dans la salle» a déclaré Lorraine Pintal, la directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde.

«On est très content que ce soit l’ensemble du territoire du Québec qui peut être rouvert, donc toutes les salles de spectacles partout au Québec, et que ça s’accompagne aussi d’une annonce concernant le couvre-feu, » ajoute Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU.

Bien entendu, les exploitants se disent conscients qu’ils devront respecter quelques directives sanitaires. Certains aspects demeurent à clarifier, notamment la question de la vente de nourriture et de boisson ainsi que la possibilité d’accueillir des groupes scolaires.