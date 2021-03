Tous les Québécois qui le veulent seront vaccinés pour la fête nationale, dit Legault

Raison de plus de rêver à l'été: d’ici le 24 juin, tous les Québécois qui le désirent auront reçu une dose de vaccin contre coronavirus, a promis le premier ministre François Legault.

«Ça ne veut pas dire que tout va être permis, mais quand même, on devrait avoir une plus belle fête nationale que l’an dernier, et un été plus positif», a-t-il lancé mardi en conférence de presse.

Même si l’opération de vaccination au Québec a avancé lentement jusqu’ici, le gouvernement croit qu’il pourra réaliser cet objectif grâce à l’appui de 1500 pharmacies, qui commenceront graduellement à administrer des doses. «On n’a pas encore intégré les pharmacies. On se prépare à monter en puissance», a expliqué le ministre de la Santé Christian Dubé.

Les 65 ans et plus protégés dans un mois

Autre élément positif: tous les 65 ans et plus qui le veulent seront vaccinés d’ici un mois. Ce sont les personnes les plus vulnérables à la Covid-19, et celles qui ont le plus de chance d’en mourir ou d’être hospitalisées. Il faut toutefois compter de trois à quatre semaines après l’administration du vaccin avant que l’immunité se fasse sentir.

M. Dubé a d'ailleurs lancé le message aux aînés dans les résidences pour personne âgé : attendez avant de vous coller. «Quand les gens sont vaccinés, ils sont un petit peu trop joyeux», a-t-il dit.

Double message d’espoir: le gouvernement Legault a également donné un peu d’oxygène aux Québécois en repoussant l’heure du couvre-feu en zone rouge, et en permettant aux élèves de secondaire trois, quatre et cinq d’aller à l’école à plein temps en zone orange, et ce, malgré la menace d’une troisième vague qui plane toujours.

Plus de 4,3 millions de Québécois à vacciner

La tâche qui s’annonce ne sera toutefois pas mince. Comme le montre notre graphique, la quantité de Québécois qu’il reste à vacciner est très élevée. Plus de 4,3 millions, a souligné le ministre Dubé.

Seulement dans la catégorie des 65 ans et plus — le groupe prioritaire – 350 000 personnes doivent recevoir une dose pour arriver un «pourcentage cible» de 75 % de vaccinés. C’est plus que l’ensemble des résidents de la ville de Gatineau, la quatrième plus grosse ville du Québec.

Mais les prévisions de Québec sont là: si la tendance se maintient dans les livraisons du gouvernement fédéral, la première dose sera donnée à tout le monde qui lèvera la main et ce, avant la Saint-Jean. Pour l’instant, le record de vaccination a été atteint samedi le 12 mars avec 34 000 doses administrées. Ce n’est pas suffisant pour remporter cette course contre la montre.

Québec compte sur deux atouts. Dès le 5 avril, il y aura 1000 pharmacies qui participeront à l’effort de vaccination dans la très grande région de Montréal. Puis à la mi-avril, ce sera 1500 pharmacies sur l’ensemble du territoire québécois.Il aura également le soutient des grandes entreprises, pour vacciner leurs employés. Les enfants ne sont pas inclus dans ce calcul. Il n’est pas exclu qu’ils reçoivent un jour un vaccin pour se protéger de la covid-19, mais des études sont toujours en cours à ce sujet, a noté le Directeur national de la santé publique.

AstraZeneca

Québec a par ailleurs martelé que le vaccin AstraZeneca n’est pas du tout risqué. Le bras droit d’Horacio Arruda, le Dr Richard Massé, l’a d’ailleurs reçu cette semaine. Le ministre de la Santé Christian Dubé sera lui aussi bientôt vacciné, et il espère avoir celui d’AstraZeneca.

Quant à François Legault, il se dit déchiré. Il aimerait donner l’exemple, mais à 63 ans, il n’est pas encore dans le groupe d’âge ciblé. Et il ne veut surtout pas avoir l’air d’avoir un passe-droit, ce que les Québécois détestent, a-t-il dit en faisant référence au chanteur Claude Dubois, qui a évité une file pour obtenir un vaccin contre la A (H1N1) en 2009.