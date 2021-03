Un Macy’s de Burlington transformé en école secondaire

Un magasin Macy’s tout récemment fermé s’est vu offrir une nouvelle vie en devenant le bâtiment de l’École secondaire de Burlington, au début du mois, au Vermont.

Lors de l’automne, les anciens bâtiments de l’école ont dû fermer en raison d’une contamination au polychlorobiphényle (BPC), selon ce qu’a rapporté Fox News. Les élèves, jusqu’à tout récemment, ont fait l’école à distance.

Les classes mettent en valeur le décor du vieux Macy’s, incluant l’affichage des salles d’essayage, les comptoirs de caisse et les anciennes publicités de Calvin Klein, Ralph Lauren et Levi’s.

«La conversion du bâtiment pour en faire une école fonctionnelle a coûté 3,5 millions de dollars», a indiqué la directrice de l’école par intérim, Lauren McBride, en entrevue à Fox News.

L’espace de 150 000 pieds carrés a été rénové en 10 semaines et montre le caractère hybride du bâtiment entre l’ancien magasin et la nouvelle école. Les livres de la bibliothèque sont dans une étagère qui contenait de la porcelaine, et une ancienne section contenant des articles Michael Kors est devenue un comptoir de cafétéria.

La directrice estime que l’établissement leur servira d’école pour les trois prochaines années.

Pour l’année en cours, 900 étudiants sont inscrits à l’école secondaire de Burlington, et 800 d’entre eux la fréquentent à temps partiel.