Une maison détruite par des feux d'artifice en Californie fait deux morts

Deux personnes sont mortes mardi près de Los Angeles dans l'explosion d'une grande quantité de feux d'artifice qui a détruit une maison et provoqué un incendie, ont déclaré les secours.

Une puissante déflagration a secoué en début d'après-midi la ville d'Ontario, à environ 60 km à l'est de Los Angeles. «Une grande quantité de feux d'artifice s'est enflammée, provoquant un important incendie», avait peu après indiqué sur Twitter la municipalité, invitant la population à éviter le secteur.

Le chef des pompiers de la ville, Ray Gayk, a expliqué lors d'un point de presse qu'il s'agissait d'engins pyrotechniques professionnels, «du genre qu'on voit d'ordinaire dans les spectacles de feux d'artifice».

Des images aériennes retransmises par les télévisions locales montraient une grande maison en flammes, le toit apparemment soufflé par l'explosion dont la cause n'a pas encore été déterminée.

Des démineurs et la police se trouvaient sur place et la municipalité a appelé les riverains à la plus grande prudence, car il pourrait rester des feux d'artifice n'ayant pas encore explosé.