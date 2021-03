Vaccin d'AstraZeneca: le comité fédéral recommande son utilisation chez les 65 ans et plus

Le comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) fait volte-face et recommande désormais le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Peu de temps après que le vaccin d’AstraZeneca eut reçu le vert de Santé Canada, le CCNI, un panel indépendant d’experts, avait émis des réserves «en raison du peu d'informations disponibles à ce jour sur l'efficacité de ce vaccin dans ce groupe d'âge». Cela n’avait pas empêché Santé Canada et la santé publique du Québec d’inclure les 65 ans et plus dans la liste des personnes admissibles au vaccin.

Le changement fait suite à de nouvelles données d’études provenant du Royaume-Uni chez des personnes dans ce groupe d’âge qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca.Pour «les adultes de 65 ans et plus qui ont reçu une dose d’AstraZeneca, les données d’observation ont révélé une réduction du risque de maladie symptomatique et d’hospitalisation qui semble atteindre un niveau comparable à celui observé dans les essais cliniques chez les adultes âgés de 18 à 64 ans», est-il indiqué dans un avis du CCNI publié mardi.

Ce changement survient alors que plus d’une dizaine de pays européens ont suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en raison d’effets secondaires indésirables possibles.

Le Canada a fait l’achat de 20 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca, un vaccin à vecteur viral, le premier du genre à être autorisé au Canada après les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et de Moderna.