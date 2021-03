3e vague: des assouplissements aux mesures sanitaires qui préoccupent

Les assouplissements annoncés mardi par le gouvernement Legault et la montée des variants au Québec préoccupent le Dr Donald Vinh, clinicien-chercheur à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, qui juge qu’il faudrait y aller doucement.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Restrictions sanitaires: Québec donne un peu d’oxygène

«Ce sont des bonnes décisions à ce jour, mais il faut aussi considérer qu’on peut y aller un peu plus ''mollo'' avec les recommandations, peut-être ne pas tout faire en même temps», a-t-il expliqué en entrevue au Québec Matin.

Certaines régions sont devenues jaunes, le couvre-feu a été repoussé, les salles de spectacles pourront ouvrir même en zones rouges et les variants risquent de devenir majoritaires dans le prochain mois.

Sera-t-il possible d’éviter une 3e vague au Québec même si la vaccination est bien enclenchée?

«Je ne suis pas sûr. C’est vrai que les chiffres actuellement sont encourageants [avec moins de 600 cas au Québec hier], mais la province juste à côté de nous, l’Ontario, vient de déclarer la troisième vague», observe-t-il.

Selon lui, les deux facteurs qui contribueront à la formation d’une troisième vague sont les variants et l’activité humaine.

«Les variants malheureusement sont établis au Québec et au dernier compte on est à 522 cas confirmés au moins. C’est une inquiétude. Ils sont plus transmissibles, contagieux, et dangereux. L’autre chose qu’on peut contrôler c’est l’activité humaine, celle qui se fait à l’intérieur et celle qui se fait à l’extérieur», détaille-t-il.

Pour l’expert, il est clair que toutes les activités intérieures devraient reprendre, mais très lentement et qu’il faut faire très attention, alors que pour les activités extérieures, le risque est moindre.

***Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.***