Alimentations Couche-Tard maintient ses bénéfices

Le bénéfice net ajusté d'Alimentation Couche-Tard s'est légèrement amélioré de novembre à janvier, dans la foulée de la hausse du prix de l'essence, et ce, malgré les reconfinements un peu partout dans le monde, y compris au Canada, pour contrer la deuxième vague de COVID-19.

Le fleuron lavallois a indiqué, mercredi, avoir conclu son 3e trimestre de l'année financière 2021, le 31 janvier, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 607,5 millions $ US, contre 659,9 millions $ US pour la même période en 2020.

Cependant, en ajustant les montants pour exclure divers éléments comme des frais d'acquisition ou les bénéfices liés à la vente des parts de Couche-Tard dans CrossAmerica Partners LP (CAPL) en 2020, le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2021 grimpe à 622 millions $ US, contre 581 millions $ US en 2020, soit une hausse de 7,7 %.

«Cette augmentation est attribuable à une augmentation de la marge brute sur le carburant pour le transport routier, à [notre] discipline au niveau du contrôle des dépenses, ainsi qu'à un taux d'imposition moins élevé, partiellement contrebalancé par l'impact négatif de la COVID-19 sur la demande de carburant», a détaillant le géant des commerces de proximité.

Ce faisant, l'entreprise affiche maintenant un bénéfice net de 2,14 milliards $ US (environ 2,7 milliards $ CAN) depuis le début de son année financière 2021, en forte hausse par rapport aux 1,78 milliard $ US (environ 2,2 milliards $ CAN) engrangés au cours de la même période de temps en 2020.

Depuis le début de la pandémie, Couche-Tard doit composer avec des changements d'habitude de ses consommateurs, qui font moins souvent le plein, télétravail oblige, et qui ont pris l'habitude d'acheter plus de marchandises d'un seul coup.