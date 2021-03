Amener les ainés à socialiser en bricolant

Un premier atelier d'ébénisterie communautaire destiné aux aînés ouvrira bientôt ses portes à Rimouski. Le projet s'adresse aux aînés et aux retraités qui ont envie de bricoler, mais qui ressentent aussi le besoin de socialiser.

«On y croit, mais on croit surtout aux bienfaits d'un tel projet», a souligné l'instigateur du projet d'ébénisterie communautaire, Normand Pelletier.

L'objectif du projet, c'est que les aînés sortent de chez eux, qu'ils mènent des projets à terme et, surtout, qu'ils socialisent.

«Les 50 ans et plus, on ne peut pas les condamner à jouer aux cartes et à la pétanque», a lancé Richard Rancourt, également bénévole.

«Dans mon atelier, je suis seule pour bricoler, alors à un moment donné, tu es toute seule tout le temps, ça fait long, mais là tu viens ici et c'est un peu comme la ligue du vieux poêle», a raconté Diane Fortin, impliquée dans le projet depuis déjà trois ans.

Sur place, il y a un planeur, une dégauchisseuse, un banc de scie et tout ce qu'il faut pour faire le bonheur des bricoleurs.

«Il y a des bénévoles, ici, qui ont beaucoup d'expertise dans le domaine, qui sont prêts à donner des conseils, à guider, alors même si vous êtes néophyte, vous allez vous sentir à l'aise avec le temps», a expliqué Normand Pelletier.

Après trois heures consécutives de travail, on oblige toutes les personnes présentes à prendre une pause de 15 minutes.

«Même si tu dis "mon projet va bien", ben tu n'as pas le choix, tu arrêtes quand même et tu parles. Si tu ne veux pas parler, tu peux écouter. On veut vraiment que les gens se sentent à l'aise, qu'ils socialisent», a précisé M. Pelletier.

Une poignée de bénévoles travaillent depuis trois ans afin de trouver le financement nécessaire. Maintenant que leur projet est abouti, ils donneront encore beaucoup de leur temps afin de s'assurer que tout se déroule rondement.

Ouvert à tous

Bien que les aînés auront la priorité, les instigateurs du projet précisent que tous ceux qui ont envie de travailler le bois seront les bienvenus.

«Le projet, ce n'est pas que pour les bénévoles que vous voyez ici, ça vous appartient à vous, à madame, à toute la communauté», a lancé M. Pelletier.

L'atelier ouvrira ses portes à la population dans la semaine du 4 avril.

Afin de se soumettre aux règles sanitaires en vigueur à ce moment-là, seules sept personnes pourront se trouver à l'intérieur de l'atelier.

«Notre carte de membre coûte 40 $ par année; c'est très abordable et c'est voulu. On voulait que l'atelier soit accessible à tous», a souligné l'instigateur du projet.

Les gens intéressés peuvent se procurer une carte de membre en appelant au 418 785-2249.