Après des qualifications difficiles, Laurence Vincent Lapointe garde le cap sur les JO

La multichampionne du monde de canoë-kayak Laurence Vincent Lapointe a fait le point, mercredi matin, sur des qualifications olympiques à oublier.

• À lire aussi: Olympiens dans l'incertitude: nos athlètes angoissent

• À lire aussi: Les deux yeux sur son rêve olympique

• À lire aussi: Une bourse de 4000$ pour Laurence Vincent Lapointe

En C-1 200 mètres, sa spécialité, elle a été battue par sa coéquipière Katie Vincent par quelques fractions de seconde la semaine dernière à Burnaby, en Colombie-Britannique. Néanmoins, c'est le sourire aux lèvres et pleine d'optimisme qu'elle s'est présentée devant les médias.

«Malgré ce que le monde peut penser parce que je suis arrivée deuxième, j'ai eu des bonnes courses», a lancé d'emblée l'athlète de Trois-Rivières.

«Katie est une très, très bonne athlète. Surtout une bonne athlète qui a de l'endurance. À la fin de la course, je sais qu'elle peut me rattraper. Est-ce que je suis surprise ? Non. Parce que je pense qu'elle avait le potentiel de le faire, elle avait le potentiel de me rattraper et de gagner. Est-ce que je suis déçue ? Un petit peu.»

L'athlète de 28 ans avait une chance dimanche de sauver les meubles en se qualifiant, avec Katie Vincent, en C-2 500 mètres. Elle n'a cependant pas pu prendre le départ en raison de symptômes similaires à la COVID-19. Elle a été retirée de la course, isolée et a dû se soumettre à un test de dépistage.

C'est maintenant la Fédération internationale de canoë qui va trancher à savoir si elle accorde une deuxième embarcation au Canada en C-2 500 mètres, ce qui permettrait au duo de prendre le départ. Si tel est le cas, Laurence Vincent Lapointe aurait des chances de pouvoir quand même participer à l'épreuve du C-1 200 mètres. Elle entend donc poursuivre sa préparation en vue des olympiques.