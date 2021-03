Attaque au marteau à Val-Bélair: qui était l’homme sous la cagoule?

Est-ce que l’homme cagoulé qui s’est présenté chez une victime tabassée à coup de marteau à Val-Bélair en novembre 2018 était bien l’ex-sergent Yannick-Gary McManus?

C’est à cette question que devra répondre le juge Stéphane Poulin pour déterminer si l’ancien militaire de 44 ans doit être reconnu coupable de voie de fait grave, usage négligent d’une arme à feu et introduction par effraction. Selon la couronne, le 2 novembre 2018 McManus s’était présenté chez la victime, Sylvain Beaudet pour le menacer avec une arme et le rouer de coups.

La victime, un vétéran de l’armée, s’était sauvée de son appartement du troisième étage, mais l’assaillant l’avait rattrapé et frappé avec un marteau plusieurs fois. McManus avait quitté les lieux laissant comme indice une trace de pas dans la neige. Ce n’est que trois mois plus tard que l’arme et des vêtements liés au crime ont été retrouvés chez la mère de l’accusé.

La Couronne a mis en preuve des éléments circonstanciels ainsi que le témoignage de l’ex-conjointe de McManus, à qui il a parlé du crime, pour prouver sa culpabilité. Il s’avère que quelques mois avant les faits, la dame avait effectué du ménage chez la victime par une journée de canicule et s’était sentie faible, incitant Beaudet à lui venir en aide.

McManus avait vu l’événement raconté par sa conjointe comme une tentative de la victime pour l’agresser sexuellement. Une fixation qui s’est transformée en désir de vengeance quand sa conjointe a faussement avoué le viole «pour avoir la paix».

Identité

Sauf qu’aucune preuve d’ADN n’a été trouvée sur le marteau et aucune trace de sang sur les vêtements servant aux infractions. «Le débat c’est vraiment l’identité», a indiqué d’amblé le juge lors des plaidoiries.

De son côté, l’avocat de l’accusé a tablé sur ces «lacunes majeures dans la preuve» pour faire valoir qu’il y avait des éléments favorables à McManus pouvant mener à une hypothèse différente de celle de la couronne. «La preuve d’identification est à ce point défaillante qu’il y a un doute raisonnable», a plaidé l’avocat.

Le juge Poulin rendra sa décision cet été.