Autre première pour le Festival international du film sur l’art

Il y a un an, le Festival international du film sur l’art (FIFA) avait été le premier forcé par la pandémie à devoir migrer en ligne, mais voilà que mardi, il a été le premier à tenir un événement en salle à Montréal.

Afin de marquer le lancement de sa 39e édition, le FIFA a présenté devant un public réduit l’incroyable documentaire Beijing Spring, lors d’une projection spéciale au cinéma Impérial.

Grâce à des archives inédites et exceptionnelles, ce long métrage de grande qualité plonge le spectateur au cœur de la Révolution culturelle chinoise ainsi que l’après-Mao Zedong à travers un groupe d’artistes qui ont défié le régime communiste pour exposer leur art. Présenté pour une première fois en Amérique du Nord, ce documentaire est disponible en ligne jusqu’au 28 mars, à l’instar des 249 films retenus par le festival.

Puisque la COVID-19 n’est pas encore enrayée, seule une autre projection aura lieu en salle dans le cadre du FIFA. Il s’agit du documentaire Comme une vague de Marie-Julie Dallaire, présenté en première mondiale vendredi à 17h, au Cinéma Impérial. Cet hymne au pouvoir de la musique offre notamment des rencontres avec l’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson, le violoncelliste Stéphane Tétreault, mais aussi d’autres intervenants comme une musicothérapeute et une ethnomusicologue.

La musique est d’ailleurs au cœur de la programmation de cette année, bâtie grâce à 41 pays. Le tout est disponible en ligne pour la somme de 39 $, taxes incluses. Les curieux et les adeptes d’art auront ainsi la chance de voir des longs et courts métrages, des films expérimentaux, des documentaires, des performances et des rencontres avec des artistes.