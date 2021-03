COVID-19: bilan peu reluisant en Ontario

Si l'Ontario a déjà fait beaucoup mieux que le Québec, la province la plus populeuse du pays a maintenant plus de difficulté dans son combat contre la COVID-19. Au point où nombreux experts disent que la province est déjà dans sa 3e vague de COVID-19.

• À lire aussi: 703 nouveaux cas de COVID au Québec

• À lire aussi: Promesse de François Legault: 5 millions de Québécois à vacciner en 100 jours

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Le bilan des derniers jours est peu reluisant chez nos voisins de l’ouest. Encore mercredi, l’Ontario faisait état de 1508 nouveaux cas, portant son total à 321 956 depuis le début de la pandémie. Quatorze décès se sont aussi ajoutés au bilan provincial qui en dénombre désormais 7187 en un peu plus d’un an.

La situation est à ce point critique que le Ville d’Ottawa risque même de rebasculer au palier rouge dès la semaine prochaine.

La recrudescence des cas s’explique notamment par la présence des variants en sol ontarien, particulièrement celui qui a émané au Royaume-Uni.

La campagne de vaccination aussi éprouve des difficultés. À l’heure actuelle, l’Ontario administre un ratio de 8,8 doses par 100 habitants, selon les données colligées par le site covid19tracker.ca.

En comparaison, le Québec affiche un ratio de 9,4 doses. C’est la Saskatchewan qui affiche le meilleur taux avec 9,6 doses par 100 habitants.

Si le Québec a mis le cap sur la Fête nationale du 24 juin pour que toutes les personnes qui le veulent aient reçu une première dose, le premier ministre Doug Ford vise plutôt le 20 juin pour réaliser le même objectif.

Mais le calendrier de vaccination montre que ce sera une tâche difficile. La santé publique prévoit vacciner les aînés de 60 à 79 ans entre les mois d’avril et juillet et puis les 59 ans et moins qu’à partir du mois de juillet.