Covid-19: la vaccination atteint l'Antarctique

La vaccination contre le Covid-19 a atteint l'Antarctique. 49 personnes, membres des forces armées, chercheurs et fonctionnaires cantonnés dans une base militaire, ont reçu une première dose dimanche, a indiqué mercredi l'armée chilienne.

L'Antarctique était le dernier continent où a été détecté le Covid-19. Pendant des mois, cette terre sauvage et enneigée la majeure partie de l'année est restée exempte de contagion grâce à la mise en place de mesures de contrôle strictes et à l'annulation des voyages touristiques.

Tous les personnels non indispensables avaient été évacués au début de la pandémie et il avait été décidé d'interdire tout contact entre les personnels de la quarantaine de bases militaires et scientifiques internationales installées sur place.

Mais le 21 décembre dernier, un foyer épidémique a été recensé avec 36 personnes, dont 26 militaires, infectées dans une base de l'armée chilienne.

D'autres doses reçues en fin de semaine dernière, en provenance de Punta Arenas, à 3.500 km de Santiago, devraient permettre de vacciner les personnels de deux autres bases.

AFP

En raison des conditions climatiques, elles n'ont pu encore être acheminées, a précisé l'armée chilienne.

Le Chili, 19 millions d'habitants, a franchi mardi le seuil des cinq millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, avec deux semaines d'avance sur le programme d'immunisation fixé par le gouvernement.