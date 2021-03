COVID-19: nouvelle détérioration en Ontario

L'Ontario a, de nouveau, fait un pas de recul marqué dans sa lutte contre la pandémie, mercredi, en enregistrant une 11e journée de suite au-dessus du cap des 1000 infections journalières.

Forte d'un bilan comptant 1508 nouvelles contaminations et 14 décès de plus, la province, entrée dans une troisième vague selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario, a franchi le cap des 1500 cas pour la troisième fois en dix jours.

Les bilans sont bel et bien à la hausse dans cette province, où la moyenne d'infection sur sept jours est passée de 1099 cas journaliers au début du mois à 1361 mercredi, une hausse de 24 % en un peu plus de deux semaines.

Cette hausse a eu un impact marqué sur les hôpitaux qui comptent maintenant 300 patients aux soins intensifs, soit 20 de plus qu'au début du mois. Les hospitalisations générales de patients atteints par le virus ont suivi le même chemin avec 741 lits occupés mercredi, soit une centaine de plus qu'il y a deux semaines.

Pendant ce temps, le Québec a aussi vu son bilan rebondir, mercredi, avec 703 cas et 13 décès. En parallèle, 16 patients se sont ajoutés aux soins intensifs pour un total de 107 lits occupés, un bond majeur qui a effacé presque tous les gains effectués sur ce front au cours de la dernière semaine.

Les provinces de l'Ouest ne sont pas non plus en reste. Le Manitoba (96 cas), l'Alberta (479 cas, 4 morts) et la Colombie-Britannique (498 cas, 4 morts) assistent tous trois à un plafonnement de leur lutte contre le virus, qui se maintient au même niveau, voir reprend de la vigueur.

La Saskatchewan, elle, a publié un bilan encourageant comptant 87 cas et un décès, en nette amélioration par rapport à ses statistiques des dernières semaines.

Enfin, dans les Maritimes, à peine trois cas ont été signalés, soit deux en Nouvelle-Écosse et l'autre au Nouveau-Brunswick.

La situation au Canada

Ontario: 321 956 cas (7187 décès)

Québec: 299 450 cas (10 570 décès)

Alberta: 139 622 cas (1956 décès)

Colombie-Britannique: 89 427 cas (1411 décès)

Manitoba: 32 903 cas (917 décès)

Saskatchewan: 30 970 cas (410 décès)

Nouvelle-Écosse: 1674 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1477 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1013 cas (6 décès)

Nunavut: 383 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 144 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 919 243 cas (22 554 décès)