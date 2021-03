Déception et colère au Bas-Saint-Laurent

L'annonce des changements de paliers d'alerte, mardi, ne fait pas que des heureux dans l'Est-du-Québec. Il y a beaucoup d'incompréhension au Bas-Saint-Laurent qui reste en zone orange.

Le mécontentement se fait sentir, notamment chez les élus. «La conséquence est importante pour toute la région. Pour l’est du Bas-Saint-Laurent, ça ne passe pas», a expliqué le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, mercredi.

«Je suis très surpris et très déçu», a ajouté le maire de Matane, Jérôme Landry.

Plusieurs questions demeurent sans réponse pour les élus de la région. «L’orange, il n'y a pas d’entre-deux, c’est pratiquement les mêmes mesures que dans le rouge. Alors, expliquer cela à une population, moi, je ne suis pas capable», a affirmé Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent a jugé plus sage de maintenir la région au palier orange encore un moment.

«J’ai donné mon opinion à savoir que nous devions encore rester quelque temps au palier orange», a expliqué Dr Sylvain Leduc.

La présence de deux cas présumés de variants et la proximité avec Québec et Chaudière-Appalaches expliquent, entre autres, la décision.

Que faudrait-il pour être en zone jaune au Bas-St-Laurent? «Maintenir ce que l’on a fait jusqu’à maintenant, c’est excellent et de montrer un peu de patience le temps qu’on réussisse à vacciner suffisamment de gens pour qu’on soit à l’aise. Se donner la chance aussi de voir tous les changements qui ont été apportés, que ce soit les sports et loisir et l’école pour apprécier le nombre de cas», a énuméré le Dr Leduc.