La 3e vague pourrait être repoussée à Montréal

La directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, croit en la possibilité de repousser la troisième vague de COVID-19 dans la métropole.

«La troisième vague va arriver certainement, mais si on continue nos efforts, je crois qu’on peut se permettre de repousser cette vague encore de quelques semaines», a-t-elle affirmé en point de presse mercredi.

La docteure trouve aussi «encourageant» que Montréal semble se trouver sur un plateau de cas de la COVID-19.

«La pente plus abrupte du mois de février s’estompe avec un plateau qui semble perdurer», a constaté la Dre Mylène Drouin.

Le nombre de patients hospitalisés en raison du coronavirus semble aussi s’être stabilité.

La PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, a confirmé que depuis le mois de février, Montréal compte 100 hospitalisations de moins liées à la COVID-19.

Présence de variants

Les variants de la COVID-19 représentent environ 20 % des cas détectés dans les derniers jours sur l'île de Montréal, a indiqué la santé publique de Montréal.

On observe un taux de positivité plus élevé des cas de variants dans les quartiers de Snowdon et Côte-Saint-Luc, ce qui préoccupe la Dre Mylène Drouin.

La transmission communautaire demeure élevée dans plusieurs autres quartiers tels que Parc-Extension et Côte-des-Neiges, a-t-elle rappelé.

Au total, pour la période du 8 au 14 mars, la santé publique a recensé 470 cas de variants.