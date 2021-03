Itinérance: prolonger l’ouverture du refuge de la Place Dupuis?

La transformation de l'Hôtel Place Dupuis, au centre-ville de Montréal, en refuge pour personnes en situation d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19, a été bénéfique cet hiver.

Mais alors que le Québec se rapproche peu à peu d’un retour à la normale, l’hôtel retrouvera certainement sa vocation principale.

Initialement, l'hôtel devait retrouver sa vocation à la fin du mois de mars, mais à la lumière des événements liés à la pandémie, la direction prolongera probablement l'expérience jusqu’à la fin mai.

«Cette année, c'est une année particulière avec la COVID. [Donc], ça reste ouvert pour une période de temps», raconte Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil.

Depuis que l’hôtel a été converti, quelque 1900 personnes ont pu en bénéficier.

C’est le cas de Pierre-Olivier qui est maintenant face à l’inconnu.

«Peut-être un mois de plus, au mois de juin. Mais au mois de juillet, ils peuvent fermer», dit-il.

En février, 22 personnes ont quitté le refuge pour aller en logement; 90 autres ont entamé le processus.

«C'est un changement de mentalité de charité à une mentalité de résolution de problèmes», précise M. Watts.

La cohabitation avec les résidents et les commerçants du quartier a toutefois connu des débuts difficiles.

«De la consommation d'alcool, de drogues, des gens qui urinaient sur la rue, des actes de vandalisme... De la bagarre aussi», indique Yannick Brouillette, directeur général de la Société de développement commercial du Village (SDC).

Depuis janvier, des agents d'accueil de la SDC patrouillent dans le Village de 9h à 21h, sept jours sur sept grâce à un projet pilote de la Ville de Montréal.

S'il y a des gens en crise sur la rue, on va aller les approcher. On va essayer de discuter avec eux, d'avoir une approche un peu plus humaine» mentionne Maude, une agente d’accueil.

«Ça leur fait souvent du bien. Après ça, ils sont comme un petit peu plus libérés. On va souvent prévenir des incidents, juste en parlant avec quelqu'un», ajoute sa collègue Amina.

En près de 300 interventions, les agents ont fait appel à la police 34 fois.

«Ça a permis aussi aux commerçants et aux résidents de ne pas faire face à certaines situations parce que, nous, on est en mesure de les désamorcer avant que ça dégénère», précise Yannick Brouillette.

Ce dernier a bon espoir que le projet pilote sera prolongé au-delà du 30 avril.