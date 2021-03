Le Dr Julien rêve à un bel été pour nos enfants

On souhaite que les enfants puissent retourner dans la nature cet été après ces longs mois de confinement et la tradition des camps d'été doit nécessairement être une option... parmi d'autres, on l'espère.

On est rendu à un point où l'ouverture et les bonnes nouvelles pour les enfants devraient prendre le dessus sur l'isolement et la peur. Ça tombe bien, on change d'heure et leurs grands-parents vaccinés seront moins à risque. Un investissement enfant s'impose maintenant pour faire face aux dégâts de la pandémie sur les enfants.

Des activités pour eux

Comme on a décidé de ne pas vacciner les enfants en priorité, on pourrait donc leur annoncer qu'on ne les oublie pas, qu'on les aime par dessus tout et que l'été qui arrive sera le plus normal possible pour eux.

À la fin des classes, on leur offrira toute une gamme de sports possibles dans leur voisinage, les terrains de jeux seront ouverts partout avec des animateurs, les camps de jour seront accessibles gratuitement, les camps d'été en nature seront permis avec une accessibilité gratuite consentie pour les enfants de milieu plus vulnérable et pour ceux et celles qui ont le plus souffert de la pandémie.

Des cours de rattrapage seront également offerts, les jours de pluie surtout, pour les jeunes qui ont accumulé des retards scolaires. Les amateurs d'art et de créativité pourront eux profiter de classes de peinture, de dessin ou de sculpture dans les écoles participantes.

Pour le mieux-être des enfants

Nous pensons à un gros programme de soutien un peu utopique peut-être, à un immense mouvement d'apaisement pour nos enfants et à une volonté ferme de mettre derrière nous tous ces malaises, maladies et stress occasionnés par la pandémie.

Un rêve un peu fou, peut-être, mais il faut bien rêver quand il s'agit du mieux-être des enfants. Mettons-nous à l'oeuvre dès maintenant.