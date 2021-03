Le ministre Marc Garneau vacciné avec AstraZeneca

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a reçu une première dose du vaccin AstraZeneca lundi et il s'en porte très bien. Il n'a ressenti aucun effet secondaire.

«Je profite de cette opportunité pour rassurer les Canadiens sur l’efficacité de tous les vaccins approuvés par Santé Canada, a-t-il déclaré. Nous voulons tous un retour à la vie normale et le moyen le plus rapide pour y arriver, c’est que le plus grand nombre de Canadiens possible se fassent vacciner.»

Né en 1949 et résident de Montréal, le député de Notre-Dame-de-Grâce a patiemment attendu son tour pour se faire immuniser dans son groupe d'âge. Il est le seul de l'équipe Trudeau à avoir remonté sa manche, pour le moment.

Le premier ministre réitère, pour sa part, que «le meilleur vaccin pour vous, c'est le premier qui vous est offert, c'est celui que vous devriez prendre parce que c'est comme ça qu'on va passer à travers cette pandémie, le plus rapidement et de façon le plus sécuritaire».

La mère de Justin Trudeau, Margaret, a elle-même été immunisée la semaine dernière à Montréal.

Le ministre Garneau recevra une seconde dose d’AstraZeneca en juillet, soit quatre mois après la première, comme recommandé par le Comité consultatif national de l’immunisation.