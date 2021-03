Des personnes handicapées vaccinées dès le mois d'avril

Les personnes handicapées vivant dans plusieurs milieux de vie et d'hébergement seront vaccinées dès le mois d'avril, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Invoquant la vulnérabilité de cette clientèle, Québec a fait savoir que la vaccination leur sera offerte directement dans les lieux de résidence des personnes présentant un diagnostic de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme ou de déficience physique.

La mesure, réclamée par des familles et des organismes, touche les personnes handicapées vivant dans des ressources intermédiaires ou de type familial (RI-RTF), des ressources à assistance continue (RAC) et des milieux d'hébergement ayant une entente avec un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

«Il ne sera donc pas nécessaire pour ces personnes de prendre rendez-vous», a-t-on précisé.

Selon le ministère, environ 13 000 personnes dans la province sont concernées par cette décision. Par ailleurs, les travailleurs et propriétaires de ces milieux de vie et d'hébergement seront aussi vaccinés.

Des familles d’enfants handicapés demandaient au gouvernement Legault que ceux-ci remontent dans la liste de priorités pour pouvoir retrouver une vie normale le plus rapidement possible.