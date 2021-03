Montréal: prolongation et bonification de l’aide d’urgence aux PME

La Ville de Montréal a annoncé mercredi la prolongation et la bonification du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PME) affectées par la pandémie.

Dans un communiqué, la Ville a également annoncé le renouvellement de son entente avec le réseau de soutien PME MTL et l’octroi d’un montant global de 36,7 millions $ pour les quatre prochaines années.

L’aide financière d’urgence pour les entreprises montréalaises sera ainsi prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Les PME qui ont fermées 90 jours et moins pourront obtenir une nouvelle aide financière pouvant aller jusqu’à 15 000 $, et celles qui ont fermées 90 jours et plus pourront obtenir une contribution maximale au programme de 30 000 $, dont un maximum de 15 000 $ par mois.

«Plusieurs entreprises ont été durement frappées par la crise sanitaire et certaines ont dû revoir complètement leur modèle d’affaires afin d'assurer leur survie», a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

«Les PME sont l’épine dorsale de notre économie et PME MTL joue un rôle crucial pour les épauler avant, pendant et après la crise», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce programme, le réseau PME MTL a autorisé des aides pour un total de 82 millions $ qui ont permis de soutenir plus de 2100 entreprises à ce jour.