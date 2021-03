Passage à la zone jaune: pas tout de suite pour Chaudière-Appalaches

Même si certaines régions passent au jaune, la santé publique de Chaudière-Appalaches souhaite que sa population demeure réaliste : «On n’est pas à penser au jaune. Il ne faut pas aller trop vite», insiste la Dre Liliana Romero.

La directrice régionale de santé publique de Chaudière-Appalaches a fait cette sortie mercredi pour éviter que certaines personnes ne se fassent d’idées. Oui la situation est sous contrôle dans la région, mais elle n’est pas aussi sécuritaire que celle de la Gaspésie ou de la Côte-Nord.

«On a vu l’impact de la relâche. Il y a eu une augmentation du nombre de cas. La semaine dernière le nombre de nouveaux cas hebdomadaire avait doublé, globalement dans la région», fait remarquer Dre Romero.

Encore cette semaine, la région est chaque jour au-dessus de la barre des 10 cas quotidiens alors qu’elle voguait sous cinq au moment du passage à la zone orange.

Impacts du passage au orange

Après la relâche, il faudra mesurer les impacts de ce changement de palier d’alerte survenu le 8 mars dernier. Les contrecoups seront évalués au cours de la semaine prochaine.

«On verra à ce moment s’il y a de nouveaux milieux en éclosion», indique la directrice régionale, précisant que la situation demeure sérieuse en raison des variants.

«Actuellement, on a 20% des cas qui sont des variants, c’est inquiétant», estime Liliana Romero, précisant que les enquêtes et l’isolement de ces cas étaient plus restrictifs.

La semaine dernière, Chaudière-Appalaches a débuté la semaine avec 8 cas possibles de variants et l’a terminé avec une trentaine. «On est dans la moyenne des régions, mais on voit que la propagation demeure importante et rapide», ajoute Dre Romero.

Important de collaborer

La santé publique régionale insiste d’ailleurs sur l’importance de la collaboration de la population. Alors que la région tente d’éviter une hausse importante, les équipes du Dre Romero disent remarquer un certain relâchement.

«Des fois, ce n’est pas toujours le nombre de cas qui inquiète, c’est la difficulté à tracer ces cas et à convaincre les gens de respecter l’isolement, même si c’est pour toute la famille», soutient Dre Romero. «C’est important de collaborer avec nous et nos enquêteurs», insiste-t-elle.