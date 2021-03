Pierre Bruneau se fait vacciner contre la COVID-19

Le chef d’antenne de TVA, Pierre Bruneau, a reçu mardi sa première dose de vaccin contre la COIVD-19 au Palais des Congrès de Montréal.

C’est un vétérinaire qui travaille pour le gouvernement fédéral qui a inoculé M. Bruneau.

«C’est pas mal. Voilà, c’est fait. Vous voyez, ce n’est pas plus difficile que ça la vaccination», a déclaré Pierre Bruneau au moment de recevoir sa dose.

Âgé de 68 ans, M. Bruneau a réussi à prendre son rendez-vous vendredi dernier quand des plages horaires ont été ajoutées par la santé publique.

«Le feeling que je ressens c’est la liberté. Ma conjointe est déjà vaccinée et là je le suis aussi. Comme on est tous les deux vaccinés, on se sent en sécurité. On protège les autres aussi», a-t-il ajouté dans une vidéo filmée avec son téléphone cellulaire.

Le sexagénaire souhaitait ainsi partager son expérience avec le public et offrir un coup d'oeil sur les coulisses de la plus grande opération de vaccination de l'histoire du Québec.

Pierre Bruneau a reçu le vaccin de Pfizer/BioNTech. Il avait fait la demande pour recevoir celui d’AstraZeneca, mais il n’est pas possible de choisir son vaccin, a précisé M. Bruneau.

Le vaccinateur prénommé Éric lui a rappelé qu’il faut attendre une période de deux semaines pour que le vaccin fasse effet. D’ici là, il a réitéré qu’il faut continuer à respecter les mesures sanitaires en place et qu’il ne faut pas «baisser la garde».

M. Bruneau a par ailleurs indiqué que tout le processus relié à sa vaccination s’est fait dans les délais raisonnables.