Activité sportive en zone jaune : pas plus de 12 par partie

Le gouvernement du Québec a fixé à douze le nombre maximum de participants autorisés à pratiquer une activité sportive dans les régions qui passeront en zone jaune le 26 mars.

«Les contacts étroits, de courte durée et peu fréquents seront permis entre les participants» pour une activité à l’extérieur, a précisé le gouvernement. Il autorise donc les parties entre adeptes d’un même sport à l’extérieur.

À l’intérieur, les activités sans contact sont autorisées avec un maximum de douze personnes. Toutefois, la distanciation de deux mètres doit être respectée en tout temps, ce qui empêche pour ainsi dire la tenue de sports d’équipe.

«La pratique de toute activité de loisir et de sport de groupe à l'intérieur doit être obligatoirement encadrée par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur. Comme c'est le cas pour les zones rouge et orange, si l'activité est organisée par une association ou un club, les mesures appliquées doivent respecter le protocole de reprise des activités de la fédération ou de l'organisme concerné», a expliqué le gouvernement du Québec.

Toutes les activités extérieures ou intérieures devront se dérouler sans spectateurs.

«Le passage de certaines régions en zone jaune permettra aux jeunes et moins jeunes de pratiquer des activités de loisir et de sport dans un contexte qui se rapproche davantage de la normale. J'invite toute la population québécoise à ne pas relâcher, à poursuivre ses efforts; nos efforts collectifs jumelés à la vaccination massive nous permettront de retourner à la vie normale», a déclaré Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, par communiqué.