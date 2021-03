AppDirect prévoit créer 730 emplois à Montréal

L’entreprise américaine AppDirect, qui a obtenu un prêt de 54,8 M$, de Québec, prévoit créer plus de 730 emplois ici, en plus de consolider les 190 de la métropole, a annoncé le gouvernement Legault, jeudi après-midi.

• À lire aussi: Québec prête 50 M$ à une firme cofondée par un Desmarais

« Voici un investissement qui sera structurant pour notre économie. Le Québec est déjà un joueur important dans le domaine des TI», a indiqué par communiqué François Legault, premier ministre du Québec, fier de voir ces installations devenir le siège social canadien de l’entreprise.

Jeudi, Le Journal avait révélé que le gouvernement venait d'accorder le prêt de 40 M$ US à la jeune entreprise américaine cofondée par un membre de la riche famille Desmarais, Nicolas Desmarais, fils de Paul Desmarais Jr.

Photo Francis Halin

Des centaines d'emplois

En après-midi, lors une conférence de presse à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Québec a annoncé que l’investissement allait créer pas moins de 730 emplois ces cinq prochaines années, en plus d’en consolider 190.

Au passage, le gouvernement Legault a précisé que «selon le nombre d’emplois créés, un pardon sur les intérêts sera accordé».

« Les grands projets créateurs d’emplois se multiplient dans les derniers mois au Québec. En plus de contribuer à la croissance de la nouvelle économie, le projet d’AppDirect renforcera l’écosystème de l’intelligence artificielle et des technologies numériques de la métropole », a salué le ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Pierre Fitzgibbon.

Entrée en Bourse

L’automne dernier AppDirect, a récolté 185 M$ US. La Caisse de dépôt et placement a alors investi plus de 100 millions $ CA dans l'entreprise.

« Avec une plus grande présence à Montréal, nous sommes certains que nous trouverons le talent et les idées qui nous permettront de continuer à croître, à stimuler l’innovation et à être un chef de file du commerce par abonnement», a souligné Daniel Saks, cofondateur et coprésident-directeur général d’AppDirect.

Il y a quelque mois, celui-ci avait affirmé à La Presse son intention de faire son entrée à la Bourse prochainement.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque