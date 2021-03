Arrestation d’une femme à la suite d’une agression armée

Une femme d'une cinquantaine d'années a été arrêtée à la suite d’une agression armée survenue jeudi matin à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

Un homme d’une soixantaine d’années, qui connait la suspecte, a été transporté d’urgence à l’hôpital peu après 10 h après avoir été retrouvé blessé dans une maison de la rue Fabre.

La nature de ses blessures n’a pas été précisée ni l’arme utilisée, mais on ne craint pas pour sa vie, selon Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les liens entre l’homme et la femme, qui a pour sa part subi des blessures mineures, n’ont pas non plus été détaillés.

La femme doit comparaître vendredi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.