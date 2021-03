FFL Partners et la CDPQ acquièrent Vision New Look

La société de capital-investissement FFL Partners de San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes acquièrent le Groupe Vision New Look.

Vision New Look, qui exploite les bannières New Look, Greiche & Scaff et Iris, a annoncé tard jeudi soir avoir conclu une convention d'arrangement moyennant un prix d’acquisition de 50,00 $ par action payable en espèces de la totalité de ses actions ordinaires de catégorie A.

La transaction est conditionnelle aux approbations des actionnaires et du tribunal. La clôture pourrait survenir au cours du premier semestre de 2021.

«L'opération se fonde sur une valorisation des titres de capitaux propres de Vision New Look à hauteur d'environ 800 millions $ et de l'entreprise de celle-ci à hauteur d'environ 970 millions $», a-t-on précisé, par communiqué.

Selon les détails fournis, le prix d'acquisition représente une prime de 26 % comparativement au cours de clôture par action de Vision New Look jeudi et une prime de 37 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume par action pour la période de 30 jours prenant fin le même jour.

L’action a terminé à 39,63 $ jeudi à la Bourse de Toronto, en hausse de 0,83 $ ou 2,14 %.

«Ayant été très actif au sein de la Société depuis plus de 20 ans, je suis extrêmement fier de toute l'équipe de direction et de ce qui a été bâti et accompli dans le respect des plus hautes normes de conduite professionnelle et éthique, qui sont primordiales pour réussir dans le secteur de la vente au détail de produits d'optique. FFL, la CDPQ et la famille du Dr H. Doug Barnes, qui conjuguent expérience du secteur et solidité financière, sont les partenaires idéaux pour faire passer Vision New Look à la prochaine étape de son développement et de son succès», a indiqué W. John Bennet, président du conseil et actionnaire principal de Vision New Look.

«L'opération offre une valeur considérable et immédiate à nos actionnaires, tout en fournissant à Vision New Look des capitaux supplémentaires pour poursuivre notre expansion et nos investissements stratégiques dans la technologie. Avec nos nouveaux partenaires, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à investir dans notre Société pour mieux servir nos clients, nos employés et nos partenaires commerciaux», a mentionné Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look.

«Nous investissons activement dans l'industrie de l'optique depuis de nombreuses années et sommes impressionnés depuis longtemps par les résultats de Vision New Look, son expérience client de premier ordre et son engagement envers ses [optométristes], ses partenaires et ses employés», a dit Chris Harris, associé directeur de FFL.

«Nous sommes fiers d'appuyer Vision New Look, un chef de file québécois dans les produits et services de soin des yeux, et de mettre à profit notre approche axée sur le capital constructif pour accompagner cette entreprise, guidée par sa forte culture entrepreneuriale, dans la poursuite de son expansion locale et internationale», a souligné enfin Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.