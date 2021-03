La pandémie de l’anglo-folie

Une autre sorte de pandémie frappe le Québec: l’anglo-folie. Le Québec francophone rejette l’idée d’indépendance. Comme le Québécois est accommodant et raisonnable. Il fait le choix de l’assimilation.

Facile. Juste à parler anglais.

Ainsi, la province pas comme les autres deviendra comme les autres. Obsolète le français.

Tellement chic

C’est tellement chic de dire « Bon Week-end « à la radio. « Bonne fin de semaine » ne convient plus.

J’étais directeur d’école. J’en ai vu des enseignant(e)s, des directeurs et directrices, avec une orthographe déficiente. Idem pour des cégépiens, des universitaires. Qu’ont fait les gouvernements pour combler ces lacunes ? Rien . La loi 101 a été proprement massacrée. Là aussi, l’inaction a été flagrante.

Le Québec est le berceau de la francophonie en Amérique. Un trésor à préserver. C’est notre identité, notre culture. Non mais....

Autant croire au père Noël

Nos ancêtres ont eu la vie dure pour continuer à parler français. Les Anglos d’alors n’ont pas ménagé les coups bas pour tenter d’effacer cette langue détestée.

Ottawa va faire semblant de prendre en considération le sort du français. Voyons donc ! Autant croire au Père Noël. c’est moins risqué.

C’est au gouvernement de faire sentir sérieusement que la situation le préoccupe. C’est surtout à chaque québécois et québécoise d’y voir, et de dire « Speak french « à ceux qui nous manquent de respect. Sinon, inutile de penser que les anglophones et les immigrants vont parler français. Vérité de la Palice.

Dans le contexte où nous vivons, oui à l’anglais. Le français d’abord !

Claude Gignac

Ex-directeur d'école, retraité,

Buckland