L’acteur Armie Hammer accusé de viol et de voies de fait

L’acteur américain Armie Hammer fait l’objet d’une enquête du service de police de la Ville de Los Angeles (LAPD) après une plainte pour agression sexuelle déposée contre lui le 3 février.

Un porte-parole de la police a confirmé l’information au magazine People quelques heures après qu’une jeune femme eut accusé l’homme de 34 ans de viol et de voies de fait.

«Effie», une jeune femme de 24 ans, avait d’abord dénoncé les abus de l’acteur, vu notamment dans Appelle-moi par ton nom (Call me by your name) de façon anonyme.

Elle a finalement tenu un point de presse virtuel avec son avocat ce jeudi pour dénoncer les faits dont elle aurait été victime.

Elle a expliqué qu’elle aurait été abusée «mentalement, émotionnellement et sexuellement» par le comédien pendant leur liaison extra-conjugale qui aurait duré plus de quatre ans.

Armie Hammer était en effet marié à Elizabeth Chambers, présentatrice de télévision et entrepreneure, jusqu’en juillet dernier.

AFP

«Le 24 avril 2017, Armie Hammer m’a violée brutalement pendant plus de quatre heures à Los Angeles. Il m’a notamment frappé la tête contre un mur, me laissant plusieurs marques. Il a aussi commis des actes de violence auxquels je n’avais pas consenti. Il m’a frappé les pieds avec une cravache, si bien que j’avais des douleurs au moindre pas pendant plus d’une semaine. Durant ces quatre heures, j’ai tenté de fuir, mais il ne me laissait pas le faire. Je pensais qu’il allait me tuer. Il m’a ensuite laissée là, sans se préoccuper de comment j’allais», a-t-elle fait savoir dans un communiqué

«Pendant et depuis cette agression, je vis dans la peur. Pendant longtemps j’ai essayé d’oublier ce qu’il m’avait fait en me disant que c’était une forme tordue d’amour. Mais il n’a plus aucun pouvoir sur moi maintenant. J’ai compris quelle emprise mentale il avait sur et moi et à quel point il m’a traumatisée.»

Dans un communiqué, l’avocat de l’acteur, Andrew Brettler, a démenti les accusations de viol et a dit que la relation de Hammer avec Effie était «complètement consentie» et que tout était fait avec l’accord des deux parties.

«La correspondance d’Effie avec M. Hammer contredit les accusations. Le 18 juillet dernier, Effie envoyait encore des sextos à M. Hammer lui expliquant ce qu’elle aimerait qu’il lui fasse. Il lui a dit qu’il ne voulait plus de relations de ce type avec elle», a fait savoir Me Brettler.

«Ça n’a jamais été l’intention de M. Hammer d’embarrasser Effie en parlant de ses préférences sexuelles fétichistes, mais elle a amené cette histoire à un autre niveau en embauchant un avocat et en tenant une conférence de presse.»

L’avocat a répété que toutes les allégations étaient fausses et que lui et son client se tenaient à la disposition des autorités.

Armie Hammer avait déjà fait les manchettes au début de l’année après que plusieurs jeunes femmes eurent dénoncé des agressions pendant des relations sadomasochistes. Plusieurs auraient évoqué les désirs «cannibales» de l’acteur.

Le mois dernier, l'agence qui s'occupait des intérêts de l'acteur a coupé les ponts avec lui à la suite des accusations d'abus sexuels qui circulaient sur les réseaux sociaux.

D'après des publications spécialisées, Armie Hammer a aussi quitté plusieurs projets, dont un film aux côtés de Jennifer Lopez, «Shotgun Wedding».

- avec l'AFP