Legault lance un appel à ceux qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie

François Legault veut faire des technologies de l’information «la nouvelle économie du Québec» et invite les Québécois qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, à étudier dans ces secteurs prometteurs pour l’avenir.

«À tous les jeunes et les moins jeunes, si ça vous tente un petit peu, allez étudier en technologies de l’information, en informatique. Il y en a qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, malheureusement, je pense à ceux qui travaillent dans certains magasins, ils ne retrouveront pas leur emploi», s’est désolé le premier ministre, jeudi en point de presse.

Il a expliqué que ces secteurs avaient besoin de travailleurs qualifiés.

Le premier ministre a fait cet appel alors qu’il faisait l’annonce de l’agrandissement de l’entreprise AppDirect à Montréal, grâce à un prêt de 50 M$ USD.

730 emplois seront ainsi créés dans la métropole, pour un salaire annuel moyen de 100 000$.

«Ce soir je vais recevoir des appels de certains présidents de compagnies en technologies de l’information qui me diront : ‘’là François tu ne m’aides pas! Parce que Pierre-Luc va probablement venir me voler quelques employés», a-t-il exemplifié en parlant de la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur recherché.

«Il faut élargir le bassin de main-d’œuvre. [...] Il faut trouver des immigrants qualifiés en technologies de l’information. Il y a une course dans le monde et on est au Québec un des joueurs qui est en avant et il faut continuer! Il faut plus de Québécois qui étudient en technologies de l’information et plus d’immigrants qui sont qualifiés», a-t-il insisté.

Appels aux investisseurs

Il a également suggéré à tous les entrepreneurs québécois dont les bureaux se trouvent à l’étranger de venir «tester Investissement Québec».

«Venez voir les gens d’Investissement Québec, venez nous essayer. Vous ne trouverez pas de meilleur ''deal'', de meilleur ''package'' pour vous convaincre de venir développer votre entreprise au Québec.»

«On a une concentration incroyable de diplômés, de chercheurs en technologies de l’information et en intelligence artificielle. Le Québec est devenu l’un des endroits les plus recherchés en technologies de l’information. Oui il y a San Francisco, il y a Londres, mais tout de suite après, je pense qu’il y a le Québec», s’est targué François Legault.

AppDirect a été fondée en 2009 par l’Ontarien Daniel Saks et Nicolas Desmarais, fils de Paul Desmarais Jr. L’entreprise offre une plateforme de commerce électronique par abonnement utilisée notamment par Jaguar Land Rover, Rogers, Telus, Honeywell, ADP et Deutsche Telekom.

AppDirect a son siège social à San Francisco, où habitent MM. Saks et Desmarais. Depuis 2013, l’entreprise a une présence à Montréal, où travaillent environ 200 de ses 800 salariés.

Au début du mois, AppDirect a annoncé l’embauche de Pierre-Luc Bisaillon au poste de chef des technologies de l’information. M. Bisaillon a notamment travaillé pour le Cirque du Soleil et Bombardier Produits récréatifs (BRP).