Livreurs de drogue en prison: la police épingle un père et ses deux fils

Un père et ses deux fils soupçonnés d’avoir livré de la drogue dans différentes prisons du Québec à l’aide de drones ont été arrêtés mercredi, en Montérégie.

Les frères Steven Maigar, 40 ans et Shane Maigar, 44 ans, de même que leur père, John Magda, 75 ans, ont comparu mercredi après-midi à Saint-Jean-sur-Richelieu sous des accusations en matière de trafic de stupéfiants et d’introduction par effraction.

Le trio familial a pu être arrêté à la suite d’une enquête amorcée il y a quelques mois par les policiers de Sherbrooke, qui avait saisi un drone à proximité du centre de détention de Sherbrooke.

Le travail de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) de la Montérégie a pu relier cet événement à plusieurs autres livraisons de drogues dans les enceintes de plusieurs prisons québécoises.

Les perquisitions effectuées durant cette enquête ont notamment permis la saisie de 11 drones, plus d’une quarantaine de téléphones cellulaires, plus de 2300 comprimés (dont certains de méthamphétamine), environ 6,8 kg de cannabis et plus ou moins 4 grammes de cocaïne.

La drogue saisie vaut littéralement une petite mine d’or à l’intérieur des murs des établissements carcéraux.