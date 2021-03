Plus de 40 millions $ de plus pour aider les PME du Québec

Plusieurs dizaines de millions de fonds fédéraux supplémentaires vont être mis à la disposition des entreprises du Québec pour les aider à traverser les prochains mois de crise et assurer leur relance.

En tout, ce sont 43,8 millions $ que se partageront le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), les Centres d’aide aux entreprises (CAE), PME MTL ainsi que huit organismes régionaux, dont la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Québec International, Développement économique de l’agglomération de Longueuil et la Chambre de commerce et d’industrie de Laval.

L’argent proviendra du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) et Ottawa promet ainsi d’aider près de 2000 entreprises et de maintenir plus de 7000 emplois dans la Belle Province.

Les entreprises du Québec pourront obtenir du financement ou des services d’assistance technique d’ici la fin juin, a précisé jeudi, par communiqué, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly.

«Le gouvernement du Canada a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises québécoises afin qu’elles puissent rebondir avec vigueur après la crise sanitaire. Et nous continuerons de les soutenir aussi longtemps que celle-ci durera: nos PME sont le moteur de nos communautés et l’épine dorsale de notre économie», a dit la ministre Joly, qui est aussi députée d’Ahuntsic-Cartierville, sur l’île de Montréal.