Ras-le-bol des crottes de chien

Des citoyens et des villes partent en croisade contre les excréments de chiens non ramassés dans le Grand Montréal, au point où certains encouragent même la dénonciation des contrevenants sur les réseaux sociaux.

Avec le beau temps des dernières semaines, les excréments ne fondent malheureusement pas comme neige au soleil. Encore cette année, les déjections canines souillent les lieux publics.

Plusieurs citoyens de Longueuil, de Montréal et même de Laval se disent dégoûtés sur Internet de devoir pratiquer le «slalom» entre des crottes. D’autres affirment que les «trottoirs» se sont transformés en «crottoirs» comme à Paris.

«Je n’en reviens pas. Le monde est mal élevé et il faut faire de quoi. Chaque jour, je viens au parc à chiens avec ma chienne. Je dois ramasser cinq à six crottes des autres propriétaires. C’est épouvantable dans le parc et à l’extérieur aussi», dénonce Diane Michaud, une résidente de Montréal-Est.

La situation n’est pas plus rose à Laval. On retrouve des dizaines de messages d'internautes sur les réseaux sociaux à propos des excréments croisés durant leur balade et qui demandent à la ville d’agir.

«Je marche tous les jours à Chomedey normalement, mais j’en ai assez de penser à éviter juste les crottes. Je vais me promener dans le quartier Sainte-Dorothée à la place. C'est tellement plus propre», affirme au Journal le Lavallois Fabrizio Perez.

Appel à dénoncer

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a rappelé à l’ordre ses citoyens cette semaine. L’arrondissement a publié un message sur ses réseaux sur l’importance de jeter les crottes de son animal dans des poubelles.

Une publication similaire a été diffusée lundi par Montréal-Est. La conseillère indépendante de cette ville, Anne St-Laurent, demande carrément aux citoyens de dénoncer et de photographier les contrevenants.

«Je le dis aux gens : si vous voyez quelqu’un qui ne ramasse pas les excréments, il faut leur dire de le faire. Si tu n’as pas le courage de les confronter, prenez une photo et envoyez-moi ça», insiste Mme St-Laurent.

Aucun constat en 2020

Le Journal a constaté que les contrevenants qui laissent les déjections de leur animal au sol ont peu de chance de se faire pincer.

Selon les données de la ville de Montréal, aucun constat d’infraction n’a été remis aux personnes qui omettent de ramasser les matières fécales de leur chien en 2019 et en 2020.

«Nous pouvons expliquer ces chiffres, qui demeurent très faibles, notamment, par le fait que pour émettre un constat, il faut constater et prendre les gens sur le fait», indique une relationniste de la Ville, Mélanie Gagné.

Même son de cloche à Laval, qui a remis une amende en 2019 et aucune en 2020.

Selon la Responsable des affaires publiques, Anne-Marie Braconnier, la ville de Laval reçoit entre 50 et 60 requêtes liées aux excréments d’animaux chaque année.

QUE RISQUENT LES CONTREVENANTS QUI NE RAMASSENT PAS LES CROTTES?

-À Montréal, l’amende varie entre 300$ et 500$

-À Laval, l’amende minimale est de 300$

-À Longueuil, la première contravention est de 100$