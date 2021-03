Sept personnes arrêtées et quatre armes à feu confisquées à Montréal

Sept personnes ont été arrêtées et quatre armes à feu ont été saisies lors de 10 perquisitions réalisées mercredi à Montréal.

C’est l’Équipe dédiée à la lutte au trafic d’armes (ELTA) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a piloté l’opération avec le concours d'autres unités.

Les policiers ont rendu visite à plusieurs adresses dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Ils ont confisqué, en plus des quatre armes à feu, divers stupéfiants selon les détails qui ont été fournis jeudi soir.

«Les suspects arrêtés sont connus de la police en raison de leurs liens avec des groupes criminels. Ils comparaissent à tour de rôle au palais de justice de Montréal», a précisé le SPVM.

Depuis sa mise sur pied à la fin février, l’ELTA a procédé à la saisie de sept armes à feu, arrêté 12 personnes et réalisé 16 perquisitions.

Toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs dans la lutte contre la criminalité et la violence par armes à feu peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur infocrimemontreal.ca. En communiquant avec Info-Crime Montréal, des récompenses allant jusqu’à 2 000 $ peuvent être remises pour des informations menant à l’arrestation de suspects. Certaines conditions s’appliquent.