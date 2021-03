Autre recul des ventes au détail en janvier au pays

Les ventes au détail ont reculé légèrement pour un deuxième mois de suite, en janvier, au Canada, alors que des provinces comme le Québec et l’Ontario ont déployé des mesures de confinement après la période des Fêtes.

Les ventes au détail ont atteint 52,5 milliards $, soit 1,1 % de moins qu’en décembre, selon les chiffres dévoilés vendredi par Statistique Canada.

Elles ont diminué dans six des onze sous-secteurs représentant 39,4 % des ventes au détail d’un océan à l’autre, et en volume, la baisse est estimée à 1,6 %.

Au Québec, le repli est encore plus important, à -9,8 %, les ventes au détail s’étant chiffrées en janvier à 10,51 milliards $. Il s’agit de la plus importante diminution depuis avril 2020, au plus fort de la première vague de COVID-19. Le couvre-feu imposé depuis le 9 janvier explique en grande partie cette situation, de même que la fermeture des commerces non essentiels.

«Des mesures de confinement plus strictes, y compris les nouvelles restrictions visant les détaillants non essentiels et les biens non essentiels, ont été mises en œuvre en janvier. De plus, l'introduction d'un couvre-feu a entraîné la réduction des heures d'ouverture chez certains détaillants essentiels», a rappelé l’agence fédérale pour expliquer le recul.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, les ventes ont chuté de 11,8 %, a-t-on aussi mis en perspective.

L’Ontario est la deuxième province ayant enregistré le plus fort recul des ventes au détail en janvier. Celles-ci ont baissé de 2,6 %, pour atteindre 18,8 milliards $. Dans la RMR de Toronto, les ventes ont légèrement diminué, à -0,2 %.

En revanche, les ventes au détail ont bondi au Manitoba (+15,6 % à 1,93 milliard $), à Terre-Neuve-et-Labrador (+12,2 % à 854,4 millions $) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+8,7 % à 241,7 millions $).