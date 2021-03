Beau temps et jusqu’à 17 degrés pour le week-end

Il fera beau presque partout au Québec durant la fin de semaine avec un temps ensoleillé et des températures printanières oscillant entre 10 et 17 degrés selon les secteurs.

Si pour la journée de vendredi, le temps sera quelque peu frisquet puisque le mercure tournera autour du point de congélation, sinon au-dessous de zéro, très vite les températures remonteront vers les 9 et 10 degrés à Montréal et ses environs, voire 15 degrés en Estrie.

Ainsi, samedi sera une journée ensoleillée pour les secteurs de Montréal, la Montérégie, l’Estrie, Québec, mais aussi Gatineau.

Par contre, dans l’est de Québec, Environnement Canada prévoit un temps généralement nuageux avec parfois alternance de soleil et de nuages et des températures positives, notamment dans le Bas-Saint-Laurent.

Dimanche sera une journée ensoleillée et véritablement estivale, puisque les températures dépasseront allègrement les 10 degrés. Il fera 10 degrés à Montréal et Québec, mais 14 à Saguenay et 17 à Gatineau.