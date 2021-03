CIUSSS MCQ: la vaccination à domicile sur le point d'être complétée

Une étape importante de la vaccination sera franchie ce week-end en Mauricie et dans le Centre-du-Québec alors que les autorités compléteront la vaccination à domicile.

Un total de 1000 personnes et leurs proches aidants sont ciblés. Depuis samedi dernier, ils ont reçu leur première dose à la maison. Ceux-ci devaient répondre à une liste de critères afin d’y avoir droit, comme l’incapacité de quitter son lit, devoir se déplacer à l’aide de deux personnes ou être très affecté par les déplacements.

Selon l’agente d’information du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) Kellie Forand, les bénéficiaires qui se qualifiaient pour la vaccination à domicile ont été contactés.

«C’est important que les gens sachent que ce n’est pas parce qu’ils reçoivent le vaccin contre la grippe à domicile qu’ils recevront aussi celui contre la COVID-19 à la maison. Les critères sont plus stricts», a-t-elle dit.

Le président de l’Association des handicapés adultes de la Mauricie, François Dubois, aurait souhaité des assouplissements pour les personnes à mobilité réduite.

«C’est très difficile pour certains d’entre nous de se déplacer. Le transport n’est pas toujours évident. En plus, il y en a beaucoup qui ont une santé très fragile et qui ont peur de sortir», a-t-il mentionné à TVA Nouvelles.

12 500 doses

Bonne nouvelle en terminant pour la population de 65 ans et plus, la région recevra un arrivage record de 12 500 doses des vaccines de Pfizer et de Moderna la semaine prochaine.