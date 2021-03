COVID-19 | Opération policière «spéciale» au Saguenay

En réaction à la récente augmentation des cas de COVID-19 à Saguenay, le service de police local tiendra une opération «spéciale» sur son territoire au cours du week-end.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Jusqu'au 21 mars, les policiers de Saguenay seront plus nombreux à sillonner le territoire et ils intensifieront leurs efforts pour faire respecter les règles sanitaires en vigueur, telles que le port du couvre-visage et la distanciation sociale.

«À travers les interventions régulières et les appels de service, une attention particulière sera effectuée à l’égard des déplacements interrégionaux non recommandés, a indiqué le corps policier dans un communiqué, vendredi. Une attention particulière sera portée aux rassemblements dans les résidences privées et les lieux publics.»

De plus, les policiers locaux comptent tenir des barrages routiers sur le territoire afin de faire respecter le couvre-feu entre 21 h 30 et 5 h.

Les autorités ont rappelé que les gens qui ne respectent pas l’une ou l’autre des règles sanitaires s’exposent à une amende de 1550 $.

Soulignons qu’entre le 14 et le 18 mars, le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean a varié de 30 à 40. Et depuis le début de la pandémie, 265 personnes sont mortes de la COVID-19 dans la région.