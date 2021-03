La folie du vélo s'empare de l'Estrie

Avec l'hiver en confinement qu'on vient de passer et le beau temps qui arrive enfin, l'engouement pour le vélo se fait sentir! C'est déjà la folie dans les ateliers et dans les magasins en Estrie

Il y a engorgement dans l’atelier du magasin Vélomania de Sherbrooke. «Pour une réparation ou un entretien, on est rendu à cinq semaines d’attente», a indiqué vendredi le copropriétaire, Yanick Desnoyers, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Il y a quelques jours quand il s’est mis à faire plus chaud, nous avons reçu une soixantaine de vélos dans la même journée alors on a accumulé un retard et depuis ce jour-là ça n’a pas vraiment ralenti», a-t-il ajouté.

L’engouement pour les vélos électriques neuf s’accentue, selon M. Desnoyers. «Ces temps-ci, on vend une dizaine de vélos par jour! On parle quand même de vélos qui valent plus de 4000 $. Je n’ai jamais vu ça!»

Déjà, à ce temps-ci de l’année, certains modèles sont en rupture de stock et les clients doivent patienter quelques semaines avant de recevoir leur vélo.

«Chaque printemps il y a un boom. Mais cette année, on est au moins deux mois en avance et ce n’est pas à cause de la météo, c’est vraiment en raison de la pandémie. On sent une folie chez les clients qui veulent s’équiper et se préparer pour l’été qu’on passera sans doute tous au Québec», a noté le détaillant.