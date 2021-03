La menace d’une grève au Port de Montréal inquiète les propriétaires de PME

Près du tiers des PME canadiennes estiment qu'une deuxième grève au Port de Montréal, en moins d'un an, aurait des répercussions négatives sur leur entreprise. Au Québec, c'est plus de la moitié des entrepreneurs (53 %) qui appréhendent de tels effets.

C’est ce que révèle un sondage publié vendredi par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Les résultats montrent que les incidences d'une grève sont encore plus redoutées qu'à l'été dernier par plusieurs secteurs économiques, tels que le commerce de gros (46 %), le secteur manufacturier (42 %) et le commerce de détail (42 %).

Aussi, la moitié des chefs d'entreprise du pays s'attendent à ce que le gouvernement fédéral ait comme priorité de prévenir toute grève qui paralyserait les activités portuaires. Cette proportion est encore plus importante au Québec où 72 % des PME appellent le gouvernement à agir.

«Le Port de Montréal est une infrastructure névralgique pour de nombreuses PME au Québec, et plus largement au Canada. Il faut s'assurer que la fluidité de la chaîne d'approvisionnement ne soit pas brisée. Comme nous l'avons dit et continuerons de le répéter, le gouvernement fédéral doit à tout prix mobiliser toutes les ressources nécessaires pour éviter qu'une deuxième grève vienne nuire aux entreprises, aux travailleurs et à l'économie», estime Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Le sondage a été mené auprès de 3295 membres FCEI à travers le Canada. Au Québec, ce sont 518 dirigeants de PME qui y ont répondu.