Le chef des conservateurs canadiens, Erin O'Toole, mise sur le changement climatique

Le chef des conservateurs canadiens, Erin O'Toole, a appelé vendredi ses troupes à se rassembler derrière de «nouvelles idées» et à arrêter d'ignorer le changement climatique pour espérer renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, menacé d'élections anticipées.

Le patron des conservateurs a prononcé un discours au deuxième jour du congrès virtuel du parti, qui doit durer jusqu'à samedi et auquel se sont inscrites 5 500 personnes.

Le parti «doit changer» et «grandir», a-t-il estimé, pour tenter d'élargir sa base, surtout concentrée dans l'ouest du pays, s'il veut reconquérir le pouvoir.

Les conservateurs, qui comptent 120 députés parmi les 338, ont perdu deux élections en cinq ans et demi, en partie parce que «les électeurs ne pensaient pas que nous prenions au sérieux la lutte contre le changement climatique».

«Nous devons présenter de nouvelles idées, et non les mêmes arguments en espérant que cette fois-ci plus de Canadiens nous rejoindront», a insisté celui qui dirige le parti depuis août dernier.

«Nous ne pouvons plus ignorer la réalité du changement climatique», a-t-il affirmé.

Erin O'Toole a promis de présenter un nouveau plan sur le climat visant à remplacer la taxe carbone du gouvernement Trudeau, imposée depuis 2019 et qui avait provoqué la fronde de deux provinces de l'Ouest canadien dirigées par des gouvernements conservateurs.

Il a proposé un plan de relance pour créer un million d'emplois en un an et appuyer les secteurs économiques qui ont «été les plus touchés» par la pandémie.

Erin O'Toole vise également le «retour à l'équilibre budgétaire d'ici une décennie».

L'ensemble des chefs des partis d'opposition ont indiqué qu'ils excluaient de renverser le gouvernement pour l'instant, compte tenu de la pandémie, mais le spectre d'un scrutin anticipé au printemps s'est récemment intensifié.

Selon un sondage Abacus Data publié vendredi, les Libéraux devancent les conservateurs de 4 points, avec 33% d'intentions de vote.

Le soutien porté aux conservateurs (29%) s'est étiolé au cours des derniers mois tandis que d'autres partis d'opposition comme le Nouveau Parti Démocrate (19%) et les Verts (8%) sont remontés.

«Les Libéraux devraient s'en inquiéter, car un Parti conservateur plus faible ne s'est pas traduit par une part des votes plus élevée pour eux», a observé David Coletto, PDG de l'institut de sondage, dans un communiqué.