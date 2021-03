Les discussions avec la Chine ont été «dures et directes»

Les discussions entre les chefs de la diplomatie américains et chinois en Alaska ont été «dures et directes» comme prévu, a déclaré vendredi le conseiller présidentiel américain Jake Sullivan à l'issue de deux jours de réunions.

Malgré les tensions, «nous avons aussi été en mesure d'avoir une conversation très franche au cours de ces nombreuses heures de réunion sur un ordre du jour exhaustif», a renchéri le secrétaire d'État américain Antony Blinken devant la presse.

Les responsables chinois ont quitté la rencontre sans faire de déclaration.

À l'ouverture de la première rencontre entre les deux puissances rivales, jeudi à Anchorage, les deux délégations avaient longuement échangé des accusations très virulentes. Elles s'étaient ensuite mutuellement reproché d'avoir «violé le protocole» et d'avoir initié les «provocations».

Antony Blinken avait accusé la Chine de «menacer» la «stabilité mondiale», s'attirant une réponse offusquée du plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Yang Jiechi, dénonçant des «ingérences américaines».

«Nous savions en commençant la réunion qu'il y a un nombre de sujets sur lesquels nous sommes fondamentalement en désaccord», a dit vendredi le secrétaire d'État, citant à nouveau la répression des musulmans ouïghours par la Chine, le sort de Hong Kong, du Tibet et de Taïwan ainsi que les cyberattaques reprochées à Pékin.

«Ce n'est pas une surprise que lorsque nous avons soulevé ces questions de manière claire et directe, nous avons reçu une réponse défensive», a-t-il estimé.

Mais «sur l'Iran, la Corée du Nord, l'Afghanistan et le climat, nos intérêts se recoupent», a-t-il assuré. Et «sur l'économie, le commerce, la technologie, nous avons dit à nos homologues que nous étions en train d'examiner ces sujets» et «que nous prendrions nos décisions de manière à protéger pleinement et promouvoir les intérêts de nos travailleurs et de nos entreprises», a-t-il ajouté.

Jake Sullivan a affirmé que l'administration Biden continuerait à travailler avec la Chine sur les intérêts partagés «par les canaux diplomatiques normaux».

«Nous étions lucides en entrant dans cette réunion, nous sommes lucides en sortant», a-t-il martelé.