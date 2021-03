Longue attente pour obtenir son nouveau chien-guide

Une femme non-voyante dont le chien-guide vient de prendre sa retraite se retrouve plus isolée que jamais sans son fidèle compagnon qui l'aidait à fonctionner normalement.

«Je suis dans un gros trou noir. Je trouve ça dur de rester entre les quatre murs de ma maison.»

La vie de Francine Poirier, 68 ans, a basculé en décembre dernier. Non-voyante et privée de l’usage de ses jambes depuis plus de 30 ans en raison de sa prématurité, elle a vu sa chienne-guide, «Madame Mira», prendre sa retraite à l’âge de douze ans et demi.

Depuis, Mme Poirier trouve le temps très long. «Quand tu n’as plus ton chien, c’est difficile, dit celle qui vit seule dans son appartement de Côte-des-Neiges. Je ne peux plus sortir seule. J’attends que mes amis viennent tout dépendant de leurs disponibilités.»

Aider Mira

Francine Poirier a ainsi lancé une campagne de financement afin de récolter 40 000$, soit le montant nécessaire pour élever et entraîner un chien-guide. Toujours en attente d’accueillir un nouveau compagnon, elle ne veut passer devant personne. Elle souhaite plutôt aider la Fondation Mira, dont elle a pu bénéficier des services depuis une trentaine d’années.

De l’aide du public, la Fondation en aura besoin pour se relever de la pandémie, confirme le directeur général de Mira, Nicolas St-Pierre. L’organisme à but non lucratif qui dépend de ces dons a perdu 500 000$ en raison de la crise sanitaire, en plus de devoir suspendre l’entraînement de chiens-guide pendant neuf mois pour respecter les consignes.

C’est ce délai qui explique en partie pourquoi Mme Poirier attend depuis trois ans pour recevoir un nouveau chien. «C’est beaucoup trop long [comme attente]», dit Nicolas St-Pierre, qui souligne toutefois la complexité d’entraîner un chien qui répond aux besoins spécifiques de Mme Poirier.

Si le contexte le permet, Mme Poirier sera parmi les premiers en septembre prochain à recevoir son chien-guide après la relance des entraînements.

Artiste dans l’âme

Francine Poirier s’ennuie également d’exercer sa passion, celle de peindre. En utilisant son toucher et en imaginant son œuvre dans sa tête, elle réussit à en épater plus d’un avec ses toiles en acrylique aux couleurs vives.

«Les gens n’en reviennent pas des tableaux que je fais», confie-t-elle. Elle dépend également sur son chien-guide pour se rendre à ses cours de peinture.

Sergio Gutiérrez, son professeur de peinture, affirme qu’il est «hypnotisant» de l’observer réaliser de telles toiles. «C’est la première fois que je vois une non-voyante peindre, dit-il. C’est une expérience incroyable de la voir travailler la matière avec tous ses sens.»