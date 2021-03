Marie-Claude Paradis-Desfossés à l’écoute des Trifluviens

Chef d’antenne et chef de pupitre, Marie-Claude Paradis-Desfossés est bien entendu une passionnée de l’information, mais aussi une citoyenne dévouée qui appuie les initiatives de sa région. Elle s’implique entre autres pour la cause du cancer, sa famille ayant été touchée de très près.

Vous combinez les rôles de chef d’antenne et de chef de pupitre. En quoi votre travail consiste-t-il?

Il faut que je sache tout ce qui se passe dans la région, car en plus de présenter les informations en ondes et de faire des entrevues, je m’occupe des choix éditoriaux. Nous avons une réunion très tôt le matin pour déterminer le contenu du bulletin, en ayant le souci constant qu’il soit proche des gens de chez nous.

Toute l’équipe a un rôle important...

Absolument, et il y a une synergie exceptionnelle entre tous les membres de l’équipe: les journalistes, les caméramans, etc. D’ailleurs, quand des gens de l’extérieur font un passage chez nous, ce qu’ils remarquent, c’est qu’on a du fun à travailler.

Parlez-nous un peu de votre parcours...

Je viens de l’Abitibi-Témiscamingue et j’ai un frère, on forme une famille très unie. J’ai étudié à Amos jusqu’au niveau collégial, puis je suis allée faire une session à Sydney, en Australie, pour apprendre l’anglais. Après, j’ai fait un double baccalauréat à l’Université d’Ottawa et commencé une maîtrise, qui est presque finie, à l’Université Laval, à Québec.

Quel a été votre cheminement à la télé?

J’ai débuté en 2007 pour RNC Média, à Rouyn-Noranda, comme chroniqueuse culturelle... mais comme j’achalais souvent mes patrons avec des idées de dossiers, je suis vite devenue journaliste sur le terrain et finalement chef d’antenne! En 2009 et 2010, j’ai travaillé comme journaliste pour Radio-Canada à Québec avant de venir ici en 2010.

Pourquoi avoir choisi Trois-Rivières?

À vrai dire, c’est en raison d’un concours de circonstances. Je devais partir étudier à Londres, mais ma mère, qui habitait dans la région, a été atteinte d’un cancer. J’ai alors eu une offre pour travailler à TVA à Trois-Rivières et je l’ai acceptée. C’est ici que j’ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint. Nous avons deux enfants.

Quel âge ont-ils?

Mathis a 7 ans et c’est un passionné de hockey. Alice, elle, a 5 ans et aime le ballet et la natation. En famille, on aime faire du plein air, entre autres de la randonnée, de la raquette, du ski de fond et du patin. La Mauricie est parfaite pour ça.

Vous avez aussi fait un achat particulier récemment...

Oui, avec la pandémie, comme on ne pouvait pas voyager ailleurs, nous nous sommes acheté une petite roulotte pour découvrir des coins du Québec. On adore ça! Cela dit, on emmène nos enfants partout. La région regorge d’activités culturelles, dont plusieurs sont adaptées aux tout-petits.

Est-ce le fait que votre mère a eu le cancer qui vous a incitée à participer à des collectes de fonds contre cette maladie?

Exact. Comme elle est décédée d’un cancer fulgurant, cette cause s’est imposée naturellement. Alors je m’implique depuis plusieurs années avec la Société canadienne du cancer pour les Jours de la jonquille. Je suis aussi ambassadrice de la Guignolée des médias.

Le bulletin de nouvelles de 18h de TVA Trois-Rivières passera à un format de 30 minutes 100% régional le 22 mars.