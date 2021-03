Une autre défaite en prolongation pour le Canadien

Nick Suzuki a donné espoir au Canadien de Montréal en forçant la prolongation en fin de temps régulier, mais les hommes de Dominique Ducharme ont à nouveau flanché lors de la période supplémentaire pour s’incliner 3 à 2 face aux Canucks de Vancouver, vendredi soir au Centre Bell.

Le CH n’a pas remporté de match cette saison après les 60 minutes réglementaires. Cela fait donc six défaites en prolongation et trois autres en fusillade.

En toute fin de match, Suzuki avait poussé le débat en temps ajouté en marquant à six contre quatre. Ce court moment de réjouissance, qui procure tout de même un point au classement au Canadien, a été gâché quelques minutes plus tard par J.T. Miller, qui a déculotté Jake Allen pour le but de la victoire.

Adam Gaudette, lui, aimerait bien jouer contre le Canadien plus souvent. Il a été l’auteur du premier but des Canucks dans ce match, son quatrième de la campagne, et son troisième face au Tricolore.

Martin Chevalier / JdeM

Le joueur de première année Nils Hoglander a donné l’avance aux visiteurs à peine quatre minutes plus tard, d’une déviation devant le filet du Tricolore.

Bien à l’aise dans son bureau devant le filet adverse, Corey Perry avait profité d’un retour de lancer de Jeff Petry pour ouvrir la marque en avantage numérique, en début de partie. Avec six buts en 23 rencontres, il a surpassé son total de la dernière campagne en jouant 34 matchs en moins.

Artturi Lehkonen et Victor Mete étaient encore une fois laissés de côté par l’entraîneur Dominique Ducharme, qui a accordé sa confiance à Allen pour ce match. Carey Price obtiendra vraisemblablement le départ samedi, pour le match retour face aux Canucks.

Solide en première période, Allen a perdu le soutien de ses défenseurs par la suite. Les joueurs du CH ont d’ailleurs été victimes de 20 revirements. Le portier de 30 ans a bloqué 25 des 28 tirs dirigés vers lui.

Son vis-à-vis Thatcher Demko a poursuivi sa bonne séquence, lui qui n’a subi qu’une seule défaite à ses neuf derniers départs. L’Américain a effectué 29 arrêts.